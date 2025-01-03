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  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Izbeigta ražošana

OneBladeSeja

QP2724/20

4.6
| (3078) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
Philips OneBlade ir revolucionārs, jauns hibrīdais bārdas veidotājs, ar kuru var apgriezt, skūt un veidot precīzas līnijas un malas jebkura garuma bārdai. Vairs nav nepieciešamas vairākas darbības un vairāki instrumenti. Ar OneBlade var paveikt visu.
Skatīt visas priekšrocības

Apgriež bārdu, nesavainojot ādu

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

  • Skuj, apgriez un veido līnijas

  • Oriģinālais asmens

  • Regulējama ķemme “pieci vienā”

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade revolucionārā tehnoloģija ir īpaši paredzēta sejas apmatojuma kopšanai. Ar šo ierīci var noskūt jebkāda garuma matiņus. Divkāršā aizsardzības sistēma jeb slīdošs pārklājums apvienojumā ar noapaļotiem galiem padara skūšanos vienkāršāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija iekļauj ātru griezēju (12 000 reizes minūtē), lai efektīvi noskūtu pat garākus matiņus.

“5-in-1” regulējama ķemme

“5-in-1” regulējama ķemme

Unikāls atvērtas ķemmes dizains pat garos un biezos bārdas matiņos nodrošina efektīvu apgriešanu bez nosprostošanās un bez pārtraukumiem jūsu ikdienas rutīnā.

Aplīdziniet

Aplīdziniet

Izveidojiet precīzas malas, pateicoties divpusējam asmenim. Jūs varat veikt skūšanu jebkurā virzienā, lai iegūtu lielisku rezultātu un redzētu ikvienu nogriezto matiņu. Izveidojiet savu stilu dažās sekundēs!

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • OneBlade

    OneBlade
    360 nomaināms asmens

    QP420/50
    • Apgriešana, malu veidošana un skūšana
    • 2 x 360 asmeņi
    • Pārstrādājams galvenokārt papīra iepakojums**
    • Asmens kalpo līdz 4 mēnešiem*

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.6

no 5

3078

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

03/01/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Best for the bests!

Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.

Plusi

Ērti,kompakts.

Mīnusi

Par šo cenu nekas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

02/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.

Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.

Plusi

Par

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

29/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Patīk

Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar iepriekšējo versiju QP210

  2. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.