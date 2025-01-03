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Apgriešana, malu veidošana un skūšana
3 x 360 asmeņi
Saderīgs ar visiem OneBlade rokturiem**
Asmens kalpo līdz 4 mēnešiem*
Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.
Der visiem OneBlade produktiem: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), izņemot QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens psrādās simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos.
4.6
no 5
3078
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Fils08
03/01/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Best for the bests!
Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.
Plusi
Ērti,kompakts.
Mīnusi
Par šo cenu nekas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Fergus
02/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.
Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.
Plusi
Par
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
MarDenV
29/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Patīk
Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.
izņemot QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505