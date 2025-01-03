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  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai

OneBlade360 nomaināms asmens

QP430/50

4.6
| (3078) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai
Inovatīvais 360 asmens nolokās visos virzienos, pielāgojoties sejas izliekumiem. Konstrukcija nodrošina pastāvīgu saskari ar ādu un lielisku vadību. Varat pavisam vienkārši apkopt un noskūt matiņus grūti aizsniedzamās vietās ar dažām kustībām un izcilām ērtībām.
Skatīt visas priekšrocības

Apgriež bārdu, nesavainojot ādu

Bez pūlēm skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai

  • Apgriešana, malu veidošana un skūšana

  • 3 x 360 asmeņi

  • Saderīgs ar visiem OneBlade rokturiem**

  • Asmens kalpo līdz 4 mēnešiem*

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.

Saderīgs ar OneBlade rokturiem**

Saderīgs ar OneBlade rokturiem**

Der visiem OneBlade produktiem: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), izņemot QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Asmens, ko grūti nogurdināt

Asmens, ko grūti nogurdināt

Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens psrādās simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

3078

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

03/01/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Best for the bests!

Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.

Plusi

Ērti,kompakts.

Mīnusi

Par šo cenu nekas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

02/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.

Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.

Plusi

Par

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

29/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Patīk

Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

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Atrunas

  1. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.

  2. izņemot QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505