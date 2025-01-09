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Izbeigta ražošana
Apgriešana, malu veidošana un skūšana
1 oriģinālais asmens ķermeņa kopšanai un 1 ķermeņa kopšanas komplekts
Saderīgs ar visiem OneBlade rokturiem
Nerūsējošā tērauda asmens līdz 4 mēnešus ilgai lietošanai* un svaiguma saglabāšanai
Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrais griezējs, kurš var apgriezt matus neatkarīgi no to garuma.
Der OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) un OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens tiek parādīts nomaiņas indikators — izstumšanas ikona, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos
4.6
no 5
161
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
StingMK
09/01/2025
Polska
Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam
Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.
Plusi
Cena, dodatkowe nasadki do ciała
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
26/12/2024
Polska
Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!
Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna
Plusi
Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Morf007
22/10/2024
Polska
Akcijas daļa
Łatwe golenie!
Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.