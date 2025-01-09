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  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
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  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
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  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
  • Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai

Izbeigta ražošana

OneBladeNomaināms asmens

QP610/50

4.6
| (161) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai
Duāla aizsardzības sistēma: slīdīgais pārklājums kopā ar noapaļotiem stūriem atvieglo skūšanu un padara to ērtāku. Skūšanas tehnoloģija nodrošina ātru griezēju, kurš tiek galā ar jebkura garuma matiem
Skatīt visas priekšrocības

Apgriež bārdu, nesavainojot ādu

Skūšana, apgriešana un līniju veidošana jebkura garuma bārdai

  • Apgriešana, malu veidošana un skūšana

  • 1 oriģinālais asmens ķermeņa kopšanai un 1 ķermeņa kopšanas komplekts

  • Saderīgs ar visiem OneBlade rokturiem

  • Nerūsējošā tērauda asmens līdz 4 mēnešus ilgai lietošanai* un svaiguma saglabāšanai

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrais griezējs, kurš var apgriezt matus neatkarīgi no to garuma.

Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

Der OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) un OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Asmens, ko grūti nogurdināt

Asmens, ko grūti nogurdināt

Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens tiek parādīts nomaiņas indikators — izstumšanas ikona, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

161

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

09/01/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam

Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.

Plusi

Cena, dodatkowe nasadki do ciała

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

26/12/2024

Polska

Polska

Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!

Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna

Plusi

Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

22/10/2024

Polska

Polska

Łatwe golenie!

Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.