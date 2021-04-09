30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Skuj, apgriez un veido līnijas
Jebkura garuma bārdai
12 garumu precīzās ķemmes
Uzlādējams, mitrai un sausai lietošanai
Philips OneBlade ir jauna revolucionāra tehnoloģija, kas izstrādāta sejas apmatojuma veidošanai un ķermeņa kopšanai. Ar to var apgriezt, aplīdzināt un veidot precīzas līnijas jebkura garuma bārdai. Tā divējādā aizsardzības sistēma — pārklājums labai slīdamībai apvienojumā ar noapaļotiem galiem — padara skūšanos vieglāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija ietver ātru griezēju (200 reizes sekundē), tāpēc tas ir efektīvs, arī skujot garāku bārdu.
Iegūstiet vēlamo rugāju garumu. Philips OneBlade pieejams ar precizitātes ķemmi, kurai ir 12 garumi, ko varat izmantot, lai izveidotu jebkādu griezumu, sākot no vidējiem un īsiem rugājiem līdz garākiem bārdas rugājiem.
Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru griežamo matiņu.
4.6
no 5
740
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
DASS
09/04/2021
Eesti
Качество !
Я очень доволен этим продуктом, долго сомневался пересмотрел кучу отзывов и видео. И не пожалел ! Не знаю как у этой компании с другой техникой , но электро товары ... стоят того , что бы их преобрести !
Plusi
после использования - нет раздражений. он удобный .
Mīnusi
пока не нашел
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
Kesti
29/12/2020
Eesti
Mugav ja ülikerge kasutada!
Toodet on väga lihtne kasutada, mõnusalt kompaktne, sobib ideaalselt reisile kaasa võtmiseks, sest kaalub vähe ja aku peab kaua vastu. Raseerija on ülimalt täpne ja ohutu.
Plusi
Täpne, võimaldab detailset tulemust, sobib erinevate habemete kujundamiseks samuti, kerge, korralik pika tööajaga aku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
SimoEK
21/12/2020
Eesti
Uskumatult kiire ja mugav
Olen pikaaegne trimmeri kasutaja, aga antud tootega on tunne nagu oleksin habet ajades jõudnud uuele tasemele . Palju kiirem, nahalähedasem ja mugavam . Hea trimmida ka natuke pikemat habet.
Plusi
Nahalähedane lõikamine, ergonoomilisus, kiirus , aku näidik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP6520/20 OneBlade Pro
Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.