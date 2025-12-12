30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Uzlādējams litija jonu akumulators
12 garumu precīzās ķemmes
Mitrai un sausai lietošanai
Akumulatora indikators
Philips OneBlade ir izstrādāts sejas un ķermeņa kopšanai, un ar to var apgriezt, aplīdzināt un skūt jebkura garuma matiņus. Tas nodrošina vieglu un ērtu skūšanos, pateicoties slīdošajam pārklājumam un noapaļotiem galiem. Tā kā asmeņi kustas ar ātrumu 200 reizes sekundē, tie efektīvi apgriež pat garākus matiņus.
Iegūstiet vēlamo rugāju garumu. Philips OneBlade pieejams ar precizitātes ķemmi, kurai ir 12 garumi, ko varat izmantot, lai izveidotu jebkādu griezumu, sākot no vidējiem un īsiem rugājiem līdz garākiem bārdas rugājiem.
Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru griežamo matiņu.
Godalgas
4.5
no 5
1034
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
raalfsk
12/12/2025
Latvija
Bārdas labākais draugs
Pats OneBlade sērijas produktus lietoju un esmu iemīlējis jau 2 gadus, bet šis jaunais ar visu komplektāciju noteikti ir bijis lielisks uzlabojums. Ne tikai ir parocīgs, drošs sejai, bet ar to varu aprūpēt visu ķermeni, un vienmēr varu ērti ņemt līdzi ceļojumos.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis
Aleksandrs81
09/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Plusi
Ērts, izmsntošanā, kompakts
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis
Vlad21fi
05/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
OneBlade Pro 360 QP6542/15 seja +ķermenis .
Ļoti forš nav ādas kairinājumu viegli izmantojams ilgi tur baterija un ātri lādējas .
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.