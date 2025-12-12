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  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Izbeigta ražošana

OneBlade ProSeja + ķermenis

QP6550/15

4.5
| (1034) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
Philips OneBlade Pro Face + Body apgriež, aplīdzina un noskuj jebkāda garuma bārdu. Komplektā ietverts asmens sejas kopšanai, kā arī asmens ķermeņa kopšanai ar piestiprināmu ādas aizsargu. Aizmirstiet par vairāku rīku izmantošanu. OneBlade paveiks visu.
Skatīt visas priekšrocības

Apgriež bārdu, nesavainojot ādu

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

  • Uzlādējams litija jonu akumulators

  • 14 garumu precīzās ķemmes

  • Mitrai un sausai lietošanai

  • LED digitālais displejs

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir izstrādāts sejas un ķermeņa kopšanai, un ar to var apgriezt, aplīdzināt un skūt jebkura garuma matiņus. Tas nodrošina vieglu un ērtu skūšanos, pateicoties slīdošajam pārklājumam un noapaļotiem galiem. Tā kā asmeņi kustas ar ātrumu 200 reizes sekundē, tie efektīvi apgriež pat garākus matiņus.

Apgrieziet īsāk

Apgrieziet īsāk

Apgrieziet bārdu vienādā garumā, izmantojot komplektā iekļauto pielāgojamo, precīzo ķemmi. Izvēlieties kādu no 14 garuma iestatījumiem un iegūstiet vēlamo izskatu – ēnojumu kā plkst. 5 vakarā, īsus rugājus vai garāku bārdu. Apgrieziet ķermeņa matiņus jebkurā virzienā, izmantojot piestiprināmo ķemmi ķermeņa matiņiem (3 mm).

Aplīdziniet

Aplīdziniet

Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru griežamo matiņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image AWARD-3112060

Atsauksmes

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4.5

no 5

1034

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

12/12/2025

Latvija

Latvija

Bārdas labākais draugs

Pats OneBlade sērijas produktus lietoju un esmu iemīlējis jau 2 gadus, bet šis jaunais ar visu komplektāciju noteikti ir bijis lielisks uzlabojums. Ne tikai ir parocīgs, drošs sejai, bet ar to varu aprūpēt visu ķermeni, un vienmēr varu ērti ņemt līdzi ceļojumos.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis

09/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Plusi

Ērts, izmsntošanā, kompakts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis

05/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

OneBlade Pro 360 QP6542/15 seja +ķermenis .

Ļoti forš nav ādas kairinājumu viegli izmantojams ilgi tur baterija un ātri lādējas .

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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  1. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.