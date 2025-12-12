30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Uzlādējams litija jonu akumulators
14 garumu precīzās ķemmes
Mitrai un sausai lietošanai
LED digitālais displejs
Philips OneBlade revolucionārā tehnoloģija ir īpaši paredzēta sejas apmatojuma kopšanai. Ar šo ierīci var noskūt jebkāda garuma matiņus. Divkāršā aizsardzības sistēma jeb slīdošs pārklājums apvienojumā ar noapaļotiem galiem padara skūšanos vienkāršāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija iekļauj ātru griezēju (12 000 reizes minūtē), lai efektīvi noskūtu pat garākus matiņus.
Inovatīvais 360 asmens ir nolokāms visos virzienos, pielāgojoties sejas izliekumiem. Konstrukcija nodrošina pastāvīgu saskari ar ādu un lielisku vadību. Varat pavisam vienkārši apkopt un noskūt matiņus grūti aizsniedzamās vietās ar dažām kustībām un izcilām ērtībām.*
Apgrieziet bārdu vienmērīgā garumā, izmantojot komplektā iekļauto regulējamo precīzo ķemmi. Izvēlieties vienu no 14 fiksētajiem garuma iestatījumiem, iegūstot vēlamo izskatu — vieglu ēnojumu kā plkst. 5 no rīta, īsus rugājus vai garāku bārdu.
4.5
no 5
1034
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
raalfsk
12/12/2025
Latvija
Bārdas labākais draugs
Pats OneBlade sērijas produktus lietoju un esmu iemīlējis jau 2 gadus, bet šis jaunais ar visu komplektāciju noteikti ir bijis lielisks uzlabojums. Ne tikai ir parocīgs, drošs sejai, bet ar to varu aprūpēt visu ķermeni, un vienmēr varu ērti ņemt līdzi ceļojumos.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis
Aleksandrs81
09/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Plusi
Ērts, izmsntošanā, kompakts
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis
Vlad21fi
05/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
OneBlade Pro 360 QP6542/15 seja +ķermenis .
Ļoti forš nav ādas kairinājumu viegli izmantojams ilgi tur baterija un ātri lādējas .
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis
Vs its predecessor while shaving
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.