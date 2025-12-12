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  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
  • Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*

Izbeigta ražošana

OneBlade Pro 360Seja + ķermenis

QP6551/15

4.5
| (1034) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*
Philips OneBlade Pro Face + Body apgriež, aplīdzina un noskuj jebkāda garuma bārdu. Komplektā ietverts asmens sejas kopšanai, kā arī asmens ķermeņa kopšanai ar piestiprināmu ādas aizsargu. Aizmirstiet par vairāku rīku izmantošanu. OneBlade paveiks visu.
Skatīt visas priekšrocības

Apgriež bārdu, nesavainojot ādu

Skuj, apgriež un veido līnijas jebkura garuma bārdai*

  • Uzlādējams litija jonu akumulators

  • 14 garumu precīzās ķemmes

  • Mitrai un sausai lietošanai

  • LED digitālais displejs

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade revolucionārā tehnoloģija ir īpaši paredzēta sejas apmatojuma kopšanai. Ar šo ierīci var noskūt jebkāda garuma matiņus. Divkāršā aizsardzības sistēma jeb slīdošs pārklājums apvienojumā ar noapaļotiem galiem padara skūšanos vienkāršāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija iekļauj ātru griezēju (12 000 reizes minūtē), lai efektīvi noskūtu pat garākus matiņus.

Innovative 360 asmens

Inovatīvais 360 asmens ir nolokāms visos virzienos, pielāgojoties sejas izliekumiem. Konstrukcija nodrošina pastāvīgu saskari ar ādu un lielisku vadību. Varat pavisam vienkārši apkopt un noskūt matiņus grūti aizsniedzamās vietās ar dažām kustībām un izcilām ērtībām.*

Apgrieziet īsāk

Apgrieziet bārdu vienmērīgā garumā, izmantojot komplektā iekļauto regulējamo precīzo ķemmi. Izvēlieties vienu no 14 fiksētajiem garuma iestatījumiem, iegūstot vēlamo izskatu — vieglu ēnojumu kā plkst. 5 no rīta, īsus rugājus vai garāku bārdu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

1034

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

12/12/2025

Latvija

Latvija

Bārdas labākais draugs

Pats OneBlade sērijas produktus lietoju un esmu iemīlējis jau 2 gadus, bet šis jaunais ar visu komplektāciju noteikti ir bijis lielisks uzlabojums. Ne tikai ir parocīgs, drošs sejai, bet ar to varu aprūpēt visu ķermeni, un vienmēr varu ērti ņemt līdzi ceļojumos.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6652/61 Seja + ķermenis

09/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Plusi

Ērts, izmsntošanā, kompakts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6552/15 Seja + ķermenis

05/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

OneBlade Pro 360 QP6542/15 seja +ķermenis .

Ļoti forš nav ādas kairinājumu viegli izmantojams ilgi tur baterija un ātri lādējas .

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade Pro 360 QP6542/15 Seja + ķermenis

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.