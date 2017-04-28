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Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 3000bārdas trimmeris

QT4000/15

4.2

| (11) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Viegla perfektas bārdas ieveidošana

Izveidojiet bārdu vēlamajā stilā ar šo bārdas trimmeri. Precīza apgriešana garumā no 1 mm līdz 10 mm.

Skatīt visas priekšrocības

Visērtākais paņēmiens, lai sāktu bārdas apgriešanu

Viegla perfektas bārdas ieveidošana

  • 1 mm precīzie iestatījumi

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 10 h uzlāde/45 min darb. bez vada

1 mm precizitāte

1 mm precizitāte

Iestatiet trimmeri mazākajā pozīcijā, lai iegūtu ideālu 3 dienu bārdu, tikai 1 mm garu.

Viegli iestatāmi un fiksējami garuma iestatījumi, 1-10 mm

Viegli iestatāmi un fiksējami garuma iestatījumi, 1-10 mm

Pagrieziet ritenīti, lai vienkārši izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu, sākot no īsas bārdas (1 mm) līdz pilnbārdai (10 mm) ar precīziem 1 mm soļiem.

Nevainojams un drošs griezums

Nevainojams un drošs griezums

Philips 3000 bārdas trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi saglabā savu asumu gluži kā pirmajā dienā, lai sniegtu izcilu un aizsargājošu skuvumu katru reizi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.2

no 5

11

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

1

28/04/2017

Latvija

Latvija

Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš

Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

20/04/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.