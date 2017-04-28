30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
20
d
Dienas
06
h
Stundas
24
m
Minūtes
02
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegla perfektas bārdas ieveidošana
Izveidojiet bārdu vēlamajā stilā ar šo bārdas trimmeri. Precīza apgriešana garumā no 1 mm līdz 10 mm.
1 mm precīzie iestatījumi
Nerūsējoša tērauda asmeņi
10 h uzlāde/45 min darb. bez vada
Iestatiet trimmeri mazākajā pozīcijā, lai iegūtu ideālu 3 dienu bārdu, tikai 1 mm garu.
Pagrieziet ritenīti, lai vienkārši izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu, sākot no īsas bārdas (1 mm) līdz pilnbārdai (10 mm) ar precīziem 1 mm soļiem.
Philips 3000 bārdas trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi saglabā savu asumu gluži kā pirmajā dienā, lai sniegtu izcilu un aizsargājošu skuvumu katru reizi.
4.2
no 5
11
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Verificēts pircējs
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody