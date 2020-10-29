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Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 3000Bārdas un rugāju trimmeris

QT4015/16

4.6

| (88) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Viegla ideālu 3 dienu rugāju izveidošana

Izveidojiet bārdu vēlamajā stilā ar šo īsu rugāju un bārdas trimmeri. Precīza apgriešana garumā no 0,5 mm līdz 10 mm.

Skatīt visas priekšrocības

Visērtākais paņēmiens, lai apgrieztu īsus rugājus

Viegla ideālu 3 dienu rugāju izveidošana

  • 0,5 mm precīzie iestatījumi

  • Mūsdienīgi titāna asmeņi

  • 1 h uzlāde/90 min izm. bez vada

Viegla garuma iestatījumu izvēle un fiksēšana, no 0,5 mm līdz 10 mm

Viegla garuma iestatījumu izvēle un fiksēšana, no 0,5 mm līdz 10 mm

Pagrieziet ritenīti, lai vienkārši izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu, sākot no 3 dienu rugājiem (0,5 mm) līdz pilnbārdai (10 mm) ar precīziem 0,5 mm soļiem.

Lielisks griešanas sniegums ar titāna pārklājuma asmeņiem

Lielisks griešanas sniegums ar titāna pārklājuma asmeņiem

Mūsdienīgi titāna asmeņi lieliskam griešanas sniegumam un ilgstošam asumam

0,5 mm precīzi

0,5 mm precīzi

Iestatiet trimmeri zemākajā pozīcijā, lai iegūtu perfektus rugājus, tikai 0,5 mm garus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.6

no 5

88

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

1

29/10/2020

Lietuva

Lietuva

Nice

Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES

Plusi

Ilgai veikianti baterija

Mīnusi

Galetu buti pigesnis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Izmantošanas datums 2018-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Izmantošanas datums 2018-10-29

16/04/2020

Eesti

Eesti

Aus elu ja loomulik surm

Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Izmantošanas datums 2018-04-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Izmantošanas datums 2018-04-16

21/06/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt warty polecenia

Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

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