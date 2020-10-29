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Dienas
22
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Stundas
49
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Minūtes
43
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Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegla ideālu 3 dienu rugāju izveidošana
Izveidojiet bārdu vēlamajā stilā ar šo īsu rugāju un bārdas trimmeri. Precīza apgriešana garumā no 0,5 mm līdz 10 mm.
0,5 mm precīzie iestatījumi
Mūsdienīgi titāna asmeņi
1 h uzlāde/90 min izm. bez vada
Pagrieziet ritenīti, lai vienkārši izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu, sākot no 3 dienu rugājiem (0,5 mm) līdz pilnbārdai (10 mm) ar precīziem 0,5 mm soļiem.
Mūsdienīgi titāna asmeņi lieliskam griešanas sniegumam un ilgstošam asumam
Iestatiet trimmeri zemākajā pozīcijā, lai iegūtu perfektus rugājus, tikai 0,5 mm garus.
4.6
no 5
88
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
tomelis77
29/10/2020
Lietuva
Nice
Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES
Plusi
Ilgai veikianti baterija
Mīnusi
Galetu buti pigesnis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Izmantošanas datums 2018-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Izmantošanas datums 2018-10-29
Mihhail
16/04/2020
Eesti
Aus elu ja loomulik surm
Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Izmantošanas datums 2018-04-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Izmantošanas datums 2018-04-16
Zenon27
21/06/2018
Polska
Verificēts pircējs
Produkt warty polecenia
Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu