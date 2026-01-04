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Izbeigta ražošana

LongLifeBaterija

R6L36FV/10

Labākā izvēle ierīcēm ar zemu enerģijas patēriņu

Produktiem ar mazu strāvas patēriņu izvēlieties LongLife baterijas. Cinka hlorīda tehnoloģija ir lieliski piemērota pulksteņiem, radioaparātiem, kalkulatoriem un tālvadības pultīm.

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Labākā izvēle ierīcēm ar zemu enerģijas patēriņu

  • AA

  • Cinka hlorīds

Augstas kvalitātes cinka-hlorīda tehnoloģija nodrošina ilgu darbmūžu.

Augstas kvalitātes cinka-hlorīda tehnoloģija nodrošina ilgu baterijas darbmūžu, ja tā tiek izmantota ierīcēs ar zemu enerģijas patēriņu.

Izvēles ceļvedis piemērotākās baterijas izvēlei

Baterijas izvēles ceļvedis jūsu ierīcei piemērotākās baterijas veida izvēlei

Philips cinka oglekļa baterijas nesatur kaitīgos smagos metālus.

Ir apstiprināts, ka Philips baterijas nesatur kaitīgus smagos metālus, piemēram, kadmiju un dzīvsudrabu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā