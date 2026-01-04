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Izbeigta ražošana
R6L36FV/10
Labākā izvēle ierīcēm ar zemu enerģijas patēriņu
Produktiem ar mazu strāvas patēriņu izvēlieties LongLife baterijas. Cinka hlorīda tehnoloģija ir lieliski piemērota pulksteņiem, radioaparātiem, kalkulatoriem un tālvadības pultīm.
AA
Cinka hlorīds
Augstas kvalitātes cinka-hlorīda tehnoloģija nodrošina ilgu baterijas darbmūžu, ja tā tiek izmantota ierīcēs ar zemu enerģijas patēriņu.
Baterijas izvēles ceļvedis jūsu ierīcei piemērotākās baterijas veida izvēlei
Ir apstiprināts, ka Philips baterijas nesatur kaitīgus smagos metālus, piemēram, kadmiju un dzīvsudrabu.
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