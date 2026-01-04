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RQ1085/22
Ar Jet Clean sistēmu
Trīs neatkarīgi elastīgas skuvekļa galviņas ar maksimālu kustības brīvību. Šī unikālā kombinācija nodrošina optimāli piekļaujas ādai iedobās vietās, lai noskūtu visproblemātiskākos kakla matiņus.
Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.
Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.
Godalgas
Atsauksmes
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.