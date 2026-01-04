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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
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  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
  • Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

Izbeigta ražošana

arcitecElektriskais skuveklis

RQ1085/22

1 godalga

Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1
Vīriešiem, kas vēlas tikai vislabāko, Philips arcitec elektriskajā skuveklī RQ1085 apvienota Flex & Pivot darbība ar Triple-track skūšanas galviņām nevainojami gludai skūšanai, pat uz kakla.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Perfekti pieguļas, pat uz kakla

Vislabākais skuveklis no pasaules Nr. 1

  • Ar Jet Clean sistēmu

Flex & Pivot darbība seko katram izliekumam

Flex & Pivot darbība seko katram izliekumam

Trīs neatkarīgi elastīgas skuvekļa galviņas ar maksimālu kustības brīvību. Šī unikālā kombinācija nodrošina optimāli piekļaujas ādai iedobās vietās, lai noskūtu visproblemātiskākos kakla matiņus.

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Super Lift & Cut tehnoloģijas

Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 