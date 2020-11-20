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Ar Jet Clean sistēmu
Ar gaismas diožu displeju
Trīs neatkarīgi elastīgas skuvekļa galviņas ar maksimālu kustības brīvību. Šī unikālā kombinācija nodrošina optimāli piekļaujas ādai iedobās vietās, lai noskūtu visproblemātiskākos kakla matiņus.
Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.
Šī elektriskā skuvekļa dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa.
Godalgas
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Plusi
Ergonomia
Mīnusi
Póki co to bez wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Miho76
04/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja :D
Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.