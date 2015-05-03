30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
DualPrecision & GyroFlex2D
45 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Precīzais trimmeris un somiņa
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matiņus. 2. Atveres nogriež rugājus.
Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.
4.0
no 5
12
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
stempell
03/05/2015
Polska
super
bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
jjooee
29/04/2015
Polska
Bardzo dobra golarka
Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
anabell
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie
Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.