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DualPrecision & GyroFlex2D
50 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Precīzais trimmeris un somiņa
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matiņus. 2. Atveres nogriež rugājus.
Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.
4.5
no 5
101
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
ricardasd
11/07/2019
Lietuva
RQ1155/16
Labai puiki barzdaskutė. Jei vertinti pagal kainos ir kokybės santykį tai ko gero geriausias gaminys. Apskritai visi Philips gaminiai aukščiausios kokybės. Anksčiau turėjau barzdaskutę, kuria naudojausi ne mažiau kaip 20 metų be jokių problemų (dabar jai jau 29 metai) ir būčiau dabar dar naudojesis, bet neradau niekur pirkti peiliukų bloko, nes mano pradėjo truputį pešti plaukus, o šiaip ji ir dabar dar veikianti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Tajusza
31/03/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Plusi
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Mīnusi
raczej brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
ZM27
04/11/2020
Polska
Super sprzęt
Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.