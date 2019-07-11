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  • Maiga sajūta, gluda āda
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  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
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  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda
  • Maiga sajūta, gluda āda

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000 SensoTouchElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

RQ1155/16

4.5
| (101) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Maiga sajūta, gluda āda
Jaunais Philips SHAVER 7000. sērijas skuveklis viegli pieskaras ādai, nodrošinot gludu skuvumu. GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas sejas formai, un, izmantojot DualPrecision asmeņus, noskuj pat visīsākos rugājus.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Maiga sajūta, gluda āda

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • 50 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Precīzais trimmeris un somiņa

Griešanas atverēs iekļūst pat visīsākie matiņi

Griešanas atverēs iekļūst pat visīsākie matiņi

DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matiņus. 2. Atveres nogriež rugājus.

Super Lift & Cut asmeņi paceļ matiņus tuvākam griezumam

Super Lift & Cut asmeņi paceļ matiņus tuvākam griezumam

Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

2 virzienos noliecamas galviņas viegli pielāgojas izliekumam

2 virzienos noliecamas galviņas viegli pielāgojas izliekumam

Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

101

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

11/07/2019

Lietuva

Lietuva

RQ1155/16

Labai puiki barzdaskutė. Jei vertinti pagal kainos ir kokybės santykį tai ko gero geriausias gaminys. Apskritai visi Philips gaminiai aukščiausios kokybės. Anksčiau turėjau barzdaskutę, kuria naudojausi ne mažiau kaip 20 metų be jokių problemų (dabar jai jau 29 metai) ir būčiau dabar dar naudojesis, bet neradau niekur pirkti peiliukų bloko, nes mano pradėjo truputį pešti plaukus, o šiaip ji ir dabar dar veikianti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

31/03/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

jest super

Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.

Plusi

bateria, wyglad, funkcjonalnosc

Mīnusi

raczej brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

04/11/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 