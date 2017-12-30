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DualPrecision & GyroFlex2D
50 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Bārdas veidotājs un somiņa
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matiņus. 2. Atveres nogriež rugājus.
Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.
4.7
no 5
53
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Fasol
30/12/2017
Polska
Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.
Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
JeDy
09/04/2017
Polska
Verificēts pircējs
super
golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Łukasz1983
08/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
produkt warty swojej ceny
Maszynki używam od dwóch lat. Produkt łatwy w użytkowaniu. Wydajny akumulator, ładowanie raz na tydzień. Dokładne golenie. Ostrza wystarczy regularnie czyścić. Nawet osobna głowica z trymerem szybko przekonuje do siebie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.