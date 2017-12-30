Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.