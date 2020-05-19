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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Atsevišķa produkta uzņēmums

Izbeigta ražošana

Skūšanās galviņa

RQ11/40

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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Lai Philips skuveklis nezaudētu savu kvalitāti, nomainiet skūšanas galviņas ik pēc 2 gadiem.

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Gludais, maigais SkinGlide mazina kairinājumu

Gludais, maigais SkinGlide mazina kairinājumu

Elektriskā skuvekļa maigā SkinGlide skūšanās virsma vienmērīgi slīd pār ādu un nodrošina gludu un vieglu skuvumu.

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.

GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas izliekumiem

GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas izliekumiem

Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
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19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Plusi

očekávání se splnilo

Mīnusi

žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Izmantošanas datums 2020-04-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Izmantošanas datums 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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