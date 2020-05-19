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Lai Philips skuveklis nezaudētu savu kvalitāti, nomainiet skūšanas galviņas ik pēc 2 gadiem.
Elektriskā skuvekļa maigā SkinGlide skūšanās virsma vienmērīgi slīd pār ādu un nodrošina gludu un vieglu skuvumu.
Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.
Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Plusi
očekávání se splnilo
Mīnusi
žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Izmantošanas datums 2020-04-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Izmantošanas datums 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava