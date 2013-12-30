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Izbeigta ražošana

Shaver series 9000 SensoTouchElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

RQ1260/16

4.9

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Maksimāla skūšanās pieredze

Vismodernākais Philips skuveklis SensoTouch 3D RQ1260 nodrošina vislabāko skūšanās kvalitāti. GyroFlex 3D sistēma pielāgojas katrai sejas kontūrai un, izmantojot UltraTrack galviņas, tikai ar dažām kustībām noskuj visus matiņus.

Skatīt visas priekšrocības
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar GyroFleX 3D sistēmu

Maksimāla skūšanās pieredze

  • UltraTrack & GyroFlex3D

  • 60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Precīzais trimmeris

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Super sprzęt

Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

12/04/2019

Україна

Україна

Мрія будь-якого чоловіка...

Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління

01/01/2022

România

România

Excelent

Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Izmantošanas datums 2020-01-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Izmantošanas datums 2020-01-01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 