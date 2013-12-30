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Izbeigta ražošana
Maksimāla skūšanās pieredze
Vismodernākais Philips skuveklis SensoTouch 3D RQ1260 nodrošina vislabāko skūšanās kvalitāti. GyroFlex 3D sistēma pielāgojas katrai sejas kontūrai un, izmantojot UltraTrack galviņas, tikai ar dažām kustībām noskuj visus matiņus.
UltraTrack & GyroFlex3D
60 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Precīzais trimmeris
Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.
Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.
Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Сержио
12/04/2019
Україна
Мрія будь-якого чоловіка...
Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Izmantošanas datums 2020-01-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Izmantošanas datums 2020-01-01
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.