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RQ1280/17
UltraTrack & GyroFlex3D
60 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Precīzais trimmeris
Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.
Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.
Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
25/10/2019
Česká republika
Verificēts pircējs
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Plusi
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Mīnusi
Nic na něj neseženete
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.