ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Maksimāla skūšanās pieredze
  • Maksimāla skūšanās pieredze

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000 SensoTouchElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

RQ1280/17

4.5
| (2) Atsauksmes
Maksimāla skūšanās pieredze
Vismodernākais Philips skuveklis SensoTouch 3D RQ1280 nodrošina izcilu skūšanās kvalitāti. GyroFlex 3D sistēma pielāgojas katrai sejas kontūrai un, izmantojot UltraTrack galviņas, tikai ar dažām kustībām noskuj visus matiņus.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar GyroFleX 3D sistēmu

Maksimāla skūšanās pieredze

  • UltraTrack & GyroFlex3D

  • 60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Precīzais trimmeris

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

2

Atsauksmes

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Plusi

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Mīnusi

Nic na něj neseženete

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 