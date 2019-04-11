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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
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Izbeigta ražošana

Skuvekļa galviņas

RQ12/70

3
| (12) Atsauksmes
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Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

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  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH70

Maināms skuvekļa bloks SensoTouch 3D skuvekļiem

Maināms skuvekļa bloks SensoTouch 3D skuvekļiem

RQ12 skuvekļa bloks ir saderīgs ar visiem SensoTouch 3D (RQ12xx) un Arcitec (RQ10xx) skuvekļiem.

Mūsu labākā skūšanas sistēma 1-3 dienu bārdai

Mūsu labākā skūšanas sistēma 1-3 dienu bārdai

Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

12

Atsauksmes

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

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