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RQ12/70
Ražošana pārtraukta
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RQ12 skuvekļa bloks ir saderīgs ar visiem SensoTouch 3D (RQ12xx) un Arcitec (RQ10xx) skuvekļiem.
Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.
3.0
no 5
12
Atsauksmes
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
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Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
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pepo64
06/09/2022
България
Verificēts pircējs
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок