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SkinGlide gredzeni
GentlePrecision PRO asmeņi
SmartClick bārdas veidotājs
Izbaudiet patīkamāku skūšanos ar SkinGlide gredzeniem ar mikrolodīšu pārklājumu. Tūkstošiem sīkas, stiklam līdzīgas noapaļotas mikrolodītes samazina berzi un virsmas pretestību starp skuvekli un ādu. Tāpēc skuveklis vienmērīgi un viegli slīd un palīdz pasargāt ādu no kairinājuma.
Mūsu uzlabotā griešanas sistēma ir aprīkota ar ādu pasargājošu tehnoloģiju, kas īpaši izstrādāta, lai netraumētu ādu. V formas asmeņi atvirza ādu no asmeņiem, gludi noskujot pat trīs dienu rugājus.
Skuvekļa galviņas viegli kustas 5 virzienos, saudzīgi piekļaujoties sejas un kakla kontūrām. Gluds skuvums ir iespējams ar mazāku spiedienu, tāpēc samazinās slodze ādai.
Godalgas
4.4
no 5
545
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
MartinsB
26/02/2019
Latvija
Labs jutīgai ādai
Biju lietojis lētākus, arī philips, bārdas aparātus, bet šis ir cits līmenis - smuki tīri nodzen, un galvenais neuzkarst āda kā ar citiem. Attiecīgi neiekaist. Ļoti saudzīgs pret ādu. Labi strādā gan ar skūšanās putām, gan bez tām - sausajā.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
ojuris
31/01/2018
Latvija
Lielisks skuveklis
Patīkams un kvalitatīvs skūšanas process kā arī lielisks rezultāts. Ilgs baterijas darbības laiks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7530/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7530/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Vovciks3
10/12/2016
Latvija
Ists sedervs vannasistaba!
Esmu loti apmierinats ar S7720/26 . Iesaku izmeginat nav nekadu adas kairinajumu un sagriesanas .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Philips Nr.1 skuveklis jutīgai ādai - salīdzinājumā ar citiem Philips skuvekļiem