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Izbeigta ražošana
SkinGlide gredzeni
GentlePrecision asmeņi
BeardAdapt sensors
Personīgais skūšanās plāns
Izjūtiet Philips progresīvo mikrosfēru tehnoloģijas gludo slīdēšanu. Skuvekļa gredzeni, kuri veidoti, iedvesmojoties no aerodinamikas planēšanas likumiem, ir pārklāti ar tūkstošiem sīku, stikla lodītēm līdzīgu sfēru, kuras nodrošina ādai komfortu.
Elektriskais skuveklis jutīgai ādai ir aprīkots ar GentlePrecision asmeņiem, kas samazina vilkšanu, raušanu vai nepieciešamību atkārtoti skūt vienu ādas zonu. Pat tad, ja skujat 3 dienu rugājus.
Šī elektriskā skuvekļa komplektā ir pievienots BeardAdapt sensors, kas lasa bārdas blīvumu. Tas automātiski pielāgo jaudu veicamajam darbam. Pavisam vienkārši.
4.7
no 5
194
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Jone1972
05/03/2021
Lietuva
Super atlieka savo darbą
Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.
Plusi
Pranoko lūkeščius
Mīnusi
Nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
E.A..
28/12/2019
Eesti
Toode sobib väga hästi tundlikule nahale
Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt
Plusi
Kiire, vaikne, hea aku
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Arnold
07/08/2019
Eesti
Tundlikule nahale meelepärane
Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.