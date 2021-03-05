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  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
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  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
  • Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7940/16

4.7
| (194) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas
Philips 7000. skuvekļu sērija ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu gludu skuvumu jutīgai ādai. Papildināts ar personalizētiem padomiem, kas izveidoti sadarbībā ar dermatologiem, šis skuveklis palīdz vīriešiem, kuri saskaras ar specifiskām ādas problēmām. Jo ikviena āda ir atšķirīga.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Mūsu skuveklis Nr. 1 jutīgai ādai

Gluds skuvums pat uz jutīgas ādas

  • SkinGlide gredzeni

  • GentlePrecision asmeņi

  • BeardAdapt sensors

  • Personīgais skūšanās plāns

SkinGlide gredzeni ar mikrosfērām vieglākai slīdēšanai

SkinGlide gredzeni ar mikrosfērām vieglākai slīdēšanai

Izjūtiet Philips progresīvo mikrosfēru tehnoloģijas gludo slīdēšanu. Skuvekļa gredzeni, kuri veidoti, iedvesmojoties no aerodinamikas planēšanas likumiem, ir pārklāti ar tūkstošiem sīku, stikla lodītēm līdzīgu sfēru, kuras nodrošina ādai komfortu.

Sejas skuveklis, kas paredzēts ciešai jutīgas ādas skūšanai

Sejas skuveklis, kas paredzēts ciešai jutīgas ādas skūšanai

Elektriskais skuveklis jutīgai ādai ir aprīkots ar GentlePrecision asmeņiem, kas samazina vilkšanu, raušanu vai nepieciešamību atkārtoti skūt vienu ādas zonu. Pat tad, ja skujat 3 dienu rugājus.

Biezām bārdām nav ne mazāko izredžu pretoties

Biezām bārdām nav ne mazāko izredžu pretoties

Šī elektriskā skuvekļa komplektā ir pievienots BeardAdapt sensors, kas lasa bārdas blīvumu. Tas automātiski pielāgo jaudu veicamajam darbam. Pavisam vienkārši.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

194

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

05/03/2021

Lietuva

Lietuva

Super atlieka savo darbą

Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.

Plusi

Pranoko lūkeščius

Mīnusi

Nėra

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

28/12/2019

Eesti

Eesti

Toode sobib väga hästi tundlikule nahale

Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt

Plusi

Kiire, vaikne, hea aku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

07/08/2019

Eesti

Eesti

Tundlikule nahale meelepärane

Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 