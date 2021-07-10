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Izbeigta ražošana

ShoqBoxbezvadu portatīvais skaļrunis

SB300B/00

4.9

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Satriecoši bīti, žilbinošas gaismas

Sagatavojieties bītiem! Ar dubultiem zemfrekvences skaņu radiatoriem Philips Shoqbox SB300 nodrošina jaudīgu zemfrekvences skaņu. Papildu enerģiju izstaro arī gaismas, kas pulsē mūzikas ritmā. Izturīgs, aizsargāts pret triecieniem un ūdeni, tādēļ ballīti var sarīkot jebkurā vietā.

Skatīt visas priekšrocības

Satriecoši bīti, žilbinošas gaismas

  • Bluetooth®

  • Ūdensdrošs, triecienizturīgs

  • Daudzkrāsu gaismas

Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija ļaus ballītei turpināties

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējamais akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtinošu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

Lai top! Daudzkrāsu gaismas, kas pulsē mūzikas ritmā

Lai top! Daudzkrāsu gaismas, kas pulsē mūzikas ritmā

Dejojiet un sajūtiet ritmisko bītu un žilbinošo gaismu spēku. Daudzkrāsu gaismas pulsē bīta ritmā, ļaujot aizmirst par apkārtni un piešķirot ballītei īpašu noskaņu. Ja jums labāk patīk dejot tumsā, izslēdziet slēdzi un gaismas nodzisīs.

Iebūvēts mikrofons brīvroku zvaniem

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Plusi

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Mīnusi

Przydałoby się radio FM

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2021-06-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

28/12/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dżwięku !

Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā