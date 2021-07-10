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Izbeigta ražošana
Satriecoši bīti, žilbinošas gaismas
Sagatavojieties bītiem! Ar dubultiem zemfrekvences skaņu radiatoriem Philips Shoqbox SB300 nodrošina jaudīgu zemfrekvences skaņu. Papildu enerģiju izstaro arī gaismas, kas pulsē mūzikas ritmā. Izturīgs, aizsargāts pret triecieniem un ūdeni, tādēļ ballīti var sarīkot jebkurā vietā.
Bluetooth®
Ūdensdrošs, triecienizturīgs
Daudzkrāsu gaismas
Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējamais akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtinošu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.
Dejojiet un sajūtiet ritmisko bītu un žilbinošo gaismu spēku. Daudzkrāsu gaismas pulsē bīta ritmā, ļaujot aizmirst par apkārtni un piešķirot ballītei īpašu noskaņu. Ja jums labāk patīk dejot tumsā, izslēdziet slēdzi un gaismas nodzisīs.
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.
4.9
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Plusi
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Mīnusi
Przydałoby się radio FM
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2021-06-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Maxiss
28/12/2017
Polska
Bardzo dobra jakość dżwięku !
Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy