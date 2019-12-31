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Izbeigta ražošana
Nepārspējams skaļums
Izturīgais Philips ShoqBox SB500 Bluetooth portatīvais skaļrunis ir ideāla skaņas iekārta tiem, kas vēlas sarīkot ballīti ar mūziku jebkurā vietā! Spēcīgais, nepārspējamais skaļums apvienojas ar vareniem basiem, savukārt gaismas diodes pulsē mūzikas ritmā.
Bluetooth®
Ūdensdrošs, triecienizturīgs
Daudzkrāsu gaismas
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Piezvaniet uz mājām vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.
Dejojiet un sajūtiet ritmisko bītu un žilbinošo gaismu spēku. Daudzkrāsu gaismas pulsē mūzikas ritmā, ļaujot aizmirst par apkārtni un piešķirot ballītei īpašu noskaņu. Ja jums labāk patīk dejot tumsā, izslēdziet slēdzi un gaismas nodzisīs.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
4.6
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-11-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Izmantošanas datums 2022-08-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Izmantošanas datums 2022-08-04