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Izbeigta ražošana

ShoqBoxbezvadu portatīvais skaļrunis

SB500M/00

4.6

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Nepārspējams skaļums

Izturīgais Philips ShoqBox SB500 Bluetooth portatīvais skaļrunis ir ideāla skaņas iekārta tiem, kas vēlas sarīkot ballīti ar mūziku jebkurā vietā! Spēcīgais, nepārspējamais skaļums apvienojas ar vareniem basiem, savukārt gaismas diodes pulsē mūzikas ritmā.

Skatīt visas priekšrocības

Nepārspējams skaļums

  • Bluetooth®

  • Ūdensdrošs, triecienizturīgs

  • Daudzkrāsu gaismas

Iebūvēts mikrofons brīvroku zvaniem

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Piezvaniet uz mājām vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Izbaudiet gaismu! Daudzkrāsu LED pulsē mūzikas ritmā

Izbaudiet gaismu! Daudzkrāsu LED pulsē mūzikas ritmā

Dejojiet un sajūtiet ritmisko bītu un žilbinošo gaismu spēku. Daudzkrāsu gaismas pulsē mūzikas ritmā, ļaujot aizmirst par apkārtni un piešķirot ballītei īpašu noskaņu. Ja jums labāk patīk dejot tumsā, izslēdziet slēdzi un gaismas nodzisīs.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-11-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Izmantošanas datums 2022-08-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Izmantošanas datums 2022-08-04

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā