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  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
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  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
  • Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem

Izbeigta ražošana

Lumea EssentialIPL matiņu noņemšanas sistēma

SC1991/00

4.5
| (1180) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
Philips Lumea IPL satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa ķermeņa. Regulāri pielietoti saudzīgi gaismas impulsi saglabā zīdaini gludu ādu katru dienu.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

gludas ādas uzturēšanai mājas apstākļos

Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem

  • Izmantošanai tikai uz ķermeņa

  • 15 minūtes apakšstilbu apstrādei

  • Kalp. laiks &lt;gt/>100 000 impulsi

  • Īpaši garš vads

Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Philips Lumea raida saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

Efektīvi un bez piepūles

Efektīvi un bez piepūles

Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās

Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās

Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

1180

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

16/07/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā

Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.

Plusi

Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas

Mīnusi

Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce

15/11/2017

Latvija

Latvija

Izcila prece.

Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

08/05/2017

Latvija

Latvija

ljoti labi , patik .

ko gaidiju , tadu rezultatu sagaidiju . ;;;)))))))))

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 