30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Izmantošanai tikai uz ķermeņa
15 minūtes apakšstilbu apstrādei
Kalp. laiks <gt/>100 000 impulsi
Īpaši garš vads
Philips Lumea raida saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.
Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.
Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.
Godalgas
4.5
no 5
1180
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
16/07/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā
Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.
Plusi
Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas
Mīnusi
Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Perfektais
15/11/2017
Latvija
Izcila prece.
Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
NINA
08/05/2017
Latvija
ljoti labi , patik .
ko gaidiju , tadu rezultatu sagaidiju . ;;;)))))))))
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.