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Matiņu likvidēšana
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Lumea IPL 7000 Series IPL matiņu likvidēšanas ierīce
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SC1994/00
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Garantijas buklets
Visi (18)
Vai varu izmantot Philips Lumea, ja esmu stāvoklī vai baroju bērnu ar krūti?
Kā atšķiras dažādi Philips Lumea uzgaļi?
Kā tīrīt Philips Lumea ierīci?
Kāpēc Philips Lumea uzgalim nav stikla?
Kāpēc pirms Philips Lumea terapijas ir nepieciešams noņemt matiņus?
Lietojot Philips Lumea, rodas nepatīkamas sajūtas uz ādas vai sāpes
Ierīce Philips Lumea neveic izgaismošanu
Izmantojot Philips Lumea, rezultāti neatbilst paredzētajiem
Philips Lumea akumulatora darbības laiks ir ļoti īss
Mirgo ierīces Philips Lumea indikatori
Ierīce Philips Lumea procedūras laikā izplata svilkuma aromātu
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