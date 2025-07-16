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5 manuāli intensitātes iestatījumi
2 uzgaļi: ķermenis, seja
Lumea IPL lietotne
Izmantojams ar vadu
Sāciet ar 4 procedūrām tikai ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Lai uzturētu efektu, pēc tam nepieciešama profilakse reizi mēnesī.
Izvēlieties kādu no 5 intensitātes iestatījumiem komfortablai sajūtai. Ādas toņa sensors neļauj apstrādāt ādas zonas, kas ir pārāk tumšas apstrādei ar IPL.
Ērti izmantojama ierīce, jo tai ir īpaši garš kabelis, kas nodrošina vienkāršu piekļuvi un uzlabotu manevrētspēju.
Godalgas
4.5
no 5
1180
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
16/07/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā
Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.
Plusi
Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas
Mīnusi
Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Perfektais
15/11/2017
Latvija
Izcila prece.
Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
NINA
08/05/2017
Latvija
ljoti labi , patik .
ko gaidiju , tadu rezultatu sagaidiju . ;;;)))))))))
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Vidējais matiņu samazinājuma apjoms pēc 12 procedūrām: 82% uz apakšstilbiem
Ja tiek ievērots procedūras plāns. Aprēķināts lietošanai uz apakšstilbiem, bikini zonā, padusēs un uz sejas. Lampas kalpošanas laiks nepaplašina Philips 2 gadu vispasaules garantiju.