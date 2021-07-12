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Izbeigta ražošana
SC2003/11
Novērsiet matiņu ataugšanu
Philips Lumea IPL matiņu likvidēšanas sistēma novērš matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Regulāri pielietoti saudzīgi gaismas impulsi saglabā zīdaini gludu ādu katru dienu.
Precision Plus
Ķermeņa un sejas kopšanai
100 000 zibšņi
Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.
Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.
Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
Godalgas
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului