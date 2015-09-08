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Izbeigta ražošana

LumeaIPL matiņu noņemšanas sistēma

SC2004/11

4.7

| (38) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem

Philips Lumea IPL ir viefektīvākais bezvada IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai aizkavētu matiņu ataugšanu uz ādas. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

Skatīt visas priekšrocības

gludas ādas uzturēšanai mājas apstākļos

Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem

  • Izmantošanai tikai uz ķermeņa

  • 15 minūtes apakšstilbu apstrādei

  • Kalp. laiks &lt;gt/>100 000 impulsi

  • Bezvadu konstrukcija

Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

Efektīvi un bez piepūles

Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās

Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās

Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-612375 attēls

Atsauksmes

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4.7

no 5

38

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

1

08/09/2015

Lietuva

Lietuva

puikus produktas

Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

27/01/2018

Polska

Polska

Najlepiej wydane pieniądze

Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2017

Polska

Polska

Zalety używania lasera

Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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