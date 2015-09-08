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Izbeigta ražošana
Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem
Philips Lumea IPL ir viefektīvākais bezvada IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai aizkavētu matiņu ataugšanu uz ādas. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.
Izmantošanai tikai uz ķermeņa
15 minūtes apakšstilbu apstrādei
Kalp. laiks <gt/>100 000 impulsi
Bezvadu konstrukcija
Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.
Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.
Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.
Godalgas
4.7
no 5
38
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
vilkas81
08/09/2015
Lietuva
puikus produktas
Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
MaZa
27/01/2018
Polska
Najlepiej wydane pieniądze
Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Beata1292
26/06/2017
Polska
Zalety używania lasera
Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)