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  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai
  • Sukas galviņa normālai ādai

Izbeigta ražošana

VisaPureTīrīšanas suka normālai ādai

SC5990/10

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sukas galviņa normālai ādai
Sukas galviņa normālai ādai ir ideāli piemērota normālas, taukainas un kombinētas ādas tipiem. Sukai ir 17 000 mīksti sari un unikāla saru tehnoloģija, kas notīra 10 reizes vairāk netīrumu un atmirušo ādas šūnu nekā iespējams notīrīt ar rokām, bet darbojas tikpat saudzīgi.
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Tīrai un maigai ādai

Sukas galviņa normālai ādai

  • Normālai un taukainai ādai

  • Ikdienas lietošanai

  • Mainiet ik pēc 3 mēnešiem

  • Vienkārša nomaiņa

Suka normālam, kombinētam un taukainam ādas tipam

10 reizes efektīvāk nekā, tīrot ar rokām. Noņem vairāk konsmētikas palieku, atmirušo ādas šūnu un netīrumu, kas var aizsprostot poras un izraisīt melno punktu veidošanos. Uzlabo krēmu, serumu un citu ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanos.

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.

Unikāls sejas attīrīšanas sukas saru salikums

Visām VisaPure sukām ir unikālā pieci vienā saru tehnoloģija. Katrs sars ir divreiz pulēts, un zīdaini maigie gali nodrošina vienmērīgu slīdēšanu. VisaPure sari ir īpaši gari, lai ādai radītu patīkamu sajūtu. Efektivitātes nodrošināšanai VisaPure sari ir līdz 3 reizēm mazāki par poru lielumu, un blīvā suka vienā kustībā aizsniedz vairāk poru, radot maiga, saudzīga pieskāriena sajūtu attīrīšanas laikā. Saru materiāls ir īpaši izvēlēts ūdensizturīgs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.