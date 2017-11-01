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  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai
  • Sukas galviņa jutīgai ādai

Izbeigta ražošana

VisaPureJutīgas ādas tīrīšanas suka

SC5991/10

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sukas galviņa jutīgai ādai
Sukas galviņa jutīgai ādai nodrošina īpaši saudzīgu attīrīšanu ar īpaši veidotiem tievākiem sariem un unikālu tehnoloģiju vienmērīgai slīdēšanai un kairinājuma novēršanai. Sukai ir 32 000 zīdaini mīksti sari saudzīgākai attīrīšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Tīrai un maigai ādai

Sukas galviņa jutīgai ādai

  • Normālai vai jutīgai ādai

  • Ikdienas lietošanai

  • Mainiet ik pēc 3 mēnešiem

  • Vienkārša nomaiņa

Suka jutīgai ādai, var izmantot normālam un jutīgam ādas tipam

Attīra jutīgu ādu tik saudzīgi kā tīrot ar rokām. Unikālā zīdaini mīkstu sariņu konstrukcija netraumē un nesausina ādu. Īpaši veidotie sariņi ir vēl smalkāki un mīkstāki nekā parastajai sukas galviņai, nodrošinot jutīgai ādai nepieciešamo saudzīgo un maigo attīrīšanu.

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.

Unikāls sejas attīrīšanas sukas saru salikums

Visām VisaPure sukām ir unikālā pieci vienā saru tehnoloģija. Katrs sars ir divreiz pulēts, un zīdaini maigie gali nodrošina vienmērīgu slīdēšanu. VisaPure sari ir īpaši gari, lai ādai radītu patīkamu sajūtu. Efektivitātes nodrošināšanai VisaPure sari ir līdz 3 reizēm mazāki par poru lielumu, un blīvā suka vienā kustībā aizsniedz vairāk poru, radot maiga, saudzīga pieskāriena sajūtu attīrīšanas laikā. Saru materiāls ir īpaši izvēlēts ūdensizturīgs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.