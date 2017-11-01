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  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
  • Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai

Izbeigta ražošana

VisaPureAttīrīšanas suka īpaši jutīgai ādai

SC5993/00

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai
Īpaši jutīgai ādai paredzētā sukas galviņa vissaudzīgāk attīra jutīgu ādu. Sukai ir garāki un mīkstāki sari īpaši saudzīgai, taču efektīvai attīrīšanai ikdienā, piemērota īpaši jutīgai un sausai ādai.
Skatīt visas priekšrocības

Tīrai un maigai ādai

Sukas galviņa īpaši jutīgai un sausai ādai

  • Jutīgai un sausai ādai

  • Ikdienas lietošanai

  • Mainiet ik pēc 3 mēnešiem

  • Vienkārša nomaiņa

Suka īpaši jutīgiem un sausiem ādas tipiem

Sukai ir īpaši mīksti sari, kas ļoti saudzīgi attīra ādu, radot mazāku ādas kairinājumu. Sari ir plānāki, garāki* un elastīgāki, tāpēc rada mazāku berzi uz ādas, maiga pieskāriena sajūtu un saudzīgāku tīrīšanas efektu. Saru gali ir divreiz pulēti, lai maigāk slīdētu pār ādu. Īpaši saudzīga tīrīšana un veselīga izskata āda.

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.

Unikāls sejas attīrīšanas sukas saru salikums

Visām VisaPure sukām ir unikālā pieci vienā saru tehnoloģija. Katrs sars ir divreiz pulēts, un zīdaini maigie gali nodrošina vienmērīgu slīdēšanu. VisaPure sari ir īpaši gari, lai ādai radītu patīkamu sajūtu. Efektivitātes nodrošināšanai VisaPure sari ir līdz 3 reizēm mazāki par poru lielumu, un blīvā suka vienā kustībā aizsniedz vairāk poru, radot maiga, saudzīga pieskāriena sajūtu attīrīšanas laikā. Saru materiāls ir īpaši izvēlēts ūdensizturīgs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. Salīdzinājumā ar dziļo poru suku