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  • Atsvaidzina nogurušas acis
  • Atsvaidzina nogurušas acis
  • Atsvaidzina nogurušas acis

Izbeigta ražošana

Piederuma galviņa, paredzēta VisaPure Advanced

SC6040/00

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Atsvaidzina nogurušas acis
Acu atsvaidzināšanas galviņa sniedz svaiguma devu nogurušām acīm no rīta. Vēsais materiāls un pielāgota DualMotion programma nodrošina saudzīgu un komfortablu masāžu. Izbaudiet 30 svaiguma, un esat gatava sākt dienu!
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Svaiguma deva nogurušām acīm

Atsvaidzina nogurušas acis

  • Svaigums acīm

  • Inteliģentā galviņa

Svaiguma deva no rīta nogurušām acīm

Acu atsvaidzināšanas galviņa ir izgatavota no īpaša vēsa materiāla ar augstākās klases keramisko pārklājumu. Tā sniedz tūlītēju rezultātu, jo atdzesē ādu zem acīm dažās sekundēs, piešķirot nogurušām acīm svaiguma devu.

Saudzē plāno, jutīgo ādu ap acīm

Pateicoties gludajam materiālam un saudzīgajai DualMotion programmai, acu atsvaidzināšanas galviņa nodrošina maigas masāžas sajūtu, saudzējot plāno un jutīgo ādu ap acīm.

Saudzīga masāžas programmas ar 120 nanovibrācijām sekundē

Saudzīga masāžas programmas ar 120 nanovibrācijām sekundē

Pielāgotā DualMotion programma acu atsvaidzināšanai nodrošina 120 nanovibrācijas sekundē saudzīgai un atsvaidzinošai masāžai ap acīm. Tā ir īpaši izstrādāta, lai būtu saudzīga pret plānu un jutīgu ādu ap acīm. Acu atsvaidzināšanas programma ir īsa 30 sekunžu programma, un jūs varat to ātri izmantot ikdienas rīta ādas kopšanas procedūrā!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.