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Izbeigta ražošana
Svaigums acīm
Inteliģentā galviņa
Acu atsvaidzināšanas galviņa ir izgatavota no īpaša vēsa materiāla ar augstākās klases keramisko pārklājumu. Tā sniedz tūlītēju rezultātu, jo atdzesē ādu zem acīm dažās sekundēs, piešķirot nogurušām acīm svaiguma devu.
Pateicoties gludajam materiālam un saudzīgajai DualMotion programmai, acu atsvaidzināšanas galviņa nodrošina maigas masāžas sajūtu, saudzējot plāno un jutīgo ādu ap acīm.
Pielāgotā DualMotion programma acu atsvaidzināšanai nodrošina 120 nanovibrācijas sekundē saudzīgai un atsvaidzinošai masāžai ap acīm. Tā ir īpaši izstrādāta, lai būtu saudzīga pret plānu un jutīgu ādu ap acīm. Acu atsvaidzināšanas programma ir īsa 30 sekunžu programma, un jūs varat to ātri izmantot ikdienas rīta ādas kopšanas procedūrā!
5.0
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Verificēts pircējs
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Verificēts pircējs
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna