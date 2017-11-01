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  • Spilgtai un atjaunotai ādai
  • Spilgtai un atjaunotai ādai

Izbeigta ražošana

Piederuma galviņa, paredzēta VisaPure Advanced

SC6060/00

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Spilgtai un atjaunotai ādai
Atjaunojošas masāžas galviņa ir izstrādāta kopā ar japāņu masāžas speciālistiem. Pielāgotā DualMotion programma uzlabo asinsriti un atslābina sejas muskuļus, lai iegūtu spilgtu, atjaunotu ādu ar veselīgu mirdzumu.
Skatīt visas priekšrocības

Stimulē asinsriti un atslābina muskuļus

Spilgtai un atjaunotai ādai

  • Atjaunojoša masāža

  • Inteliģentā galviņa

Ādai pieplūst vairāk skābekļa un barības vielu

Izmantojot atjaunojošās masāžas galviņu ar DualMotion programmu, uzlabosiet asins cirkulāciju, lai iegūtu spilgtu ādu ar veselīgu mirdzumu. Izbaudiet patīkamu, atjaunojošu sajūtu.

Iekļūst ādas dziļākajos slāņos, lai atslābinātu muskuļus

Iekļūst ādas dziļākajos slāņos, lai atslābinātu muskuļus

Atjaunojošās masāžas galviņa nodrošina dziļa līmeņa masāžu, kas iesniedzas ādas dziļākajos līmeņos. Tādējādi tiek atslābināti mazie sejas muskuļi un radīta atslābinoša, komfortabla sajūta.

Sajūtas, it kā 750 pirkstgali minūtē saudzīgi masētu jūsu ādu

Sajūtas, it kā 750 pirkstgali minūtē saudzīgi masētu jūsu ādu

Pielāgotā DualMotion programma sniedz atjaunojošu un atslābinošu sajūtu. Tā izstrādāta sadarbībā ar japāņu masāžas speciālistiem un atveido atzītās Petrissage un Tapotement masāžas tehnikas. Tā var paveikt to, ko nevar jūsu rokas. Galviņas elegantais un funkcionālais dizains ar piecām nelielām bumbiņām rada sajūtu, it kā 750 pirkstgali minūtē pieskartos jūsu ādai. Atjaunojošās masāžas programma ilgst 3 minūtes, un jūs varat veikt sejas masāžu vairākas reizes nedēļā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.