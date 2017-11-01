30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Atjaunojoša masāža
Inteliģentā galviņa
Izmantojot atjaunojošās masāžas galviņu ar DualMotion programmu, uzlabosiet asins cirkulāciju, lai iegūtu spilgtu ādu ar veselīgu mirdzumu. Izbaudiet patīkamu, atjaunojošu sajūtu.
Atjaunojošās masāžas galviņa nodrošina dziļa līmeņa masāžu, kas iesniedzas ādas dziļākajos līmeņos. Tādējādi tiek atslābināti mazie sejas muskuļi un radīta atslābinoša, komfortabla sajūta.
Pielāgotā DualMotion programma sniedz atjaunojošu un atslābinošu sajūtu. Tā izstrādāta sadarbībā ar japāņu masāžas speciālistiem un atveido atzītās Petrissage un Tapotement masāžas tehnikas. Tā var paveikt to, ko nevar jūsu rokas. Galviņas elegantais un funkcionālais dizains ar piecām nelielām bumbiņām rada sajūtu, it kā 750 pirkstgali minūtē pieskartos jūsu ādai. Atjaunojošās masāžas programma ilgst 3 minūtes, un jūs varat veikt sejas masāžu vairākas reizes nedēļā.
5.0
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Verificēts pircējs
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Verificēts pircējs
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna