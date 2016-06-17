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  • Plāna, ērta mugursoma
  • Plāna, ērta mugursoma
  • Plāna, ērta mugursoma
  • Plāna, ērta mugursoma

Izbeigta ražošana

Philips AventAvent mugursoma

SCD138/60

4.2
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Plāna, ērta mugursoma
Izstrādāta, lai paņemtu līdzi pārtīšanas piederumus, dodoties ārā kopā ar mazuli. Ērta un viegla konstrukcija, polsterēta, taču ventilējama mugurpuse un plecu siksnas. Pārdomāts izkārtojums, ātra piekļuve priekšējam un aizmugurējam nodalījumam.
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Viegla mugursoma ar stilīgu dizainu

Plāna, ērta mugursoma

  • Melns

Izgatavota no viegla, ātri tīrāma neilona

Izgatavota no viegla, ātri tīrāma neilona

Nodrošina, ka pudelītes saglabājas siltas vai vēsas

Nodrošina, ka pudelītes saglabājas siltas vai vēsas

3M Thinsulate™ kabata paredzēta 2 AVENT pudelītēm, lai uzglabātu vārītu karstu ūdeni siltu vai piena maisījumu/krūts pienu vēsu uz vairākām stundām

Vienkārši sakārtot

Ātra un vienkārša piekļuve priekšējiem un galvenajiem nodalījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/69 Plecak firmy Avent

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/70 Plecak firmy Avent

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/70 Plecak firmy Avent

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