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  • Mazuļa barošana, esot ceļā
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  • Mazuļa barošana, esot ceļā
  • Mazuļa barošana, esot ceļā

Izbeigta ražošana

Philips AventNeoprēna termiskā soma

SCD150/11

4.2
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Mazuļa barošana, esot ceļā
Stilīgajā termiskajā somā ThermaTote var ievietot 2 Philips AVENT pudelītes, 2 Magic Cup vai 4 VIA krūzītes. Tās dubultās izolācijas slānis saglabā pienu aukstu vai ūdeni karstu līdz pat četrām stundām. Viegla, kompakta un ērta ceļošanai.
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Izstrādāta pudelīšu, VIA un krūzīšu Magic Cup uzglabāšanai

Mazuļa barošana, esot ceļā

  • Dažādu krāsu

Nodrošina, ka pudelītes saglabājas siltas vai vēsas

Nodrošina, ka pudelītes saglabājas siltas vai vēsas

Auksta atsūkta krūts piena/formulas piena vai iepriekš uzvārīta karsta ūdens uzglabāšanai līdz pat 4 stundām.

Plata, regulējama plecu siksna

Philips AVANT pilsētas somai ir plata, regulējama plecu siksna optimālam pārnēsāšanas komfortam

Izstrādāta Avent pudelīšu, VIA un krūzīšu Magic Cup uzglabāšanai

Izstrādāta Avent pudelīšu, VIA un krūzīšu Magic Cup uzglabāšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/69 Plecak firmy Avent

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/70 Plecak firmy Avent

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD138/70 Plecak firmy Avent

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.