ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
  • Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*

Izbeigta ražošana

Philips AventJaundzimušā sākuma komplekts

SCD270/00

4.4
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*
Philips Avent sākuma komplektā SCD270/00 ietvertas 2 x 125 ml un 2 x 260 ml barošanas pudelītes, kas nesatur BPA
Skatīt visas priekšrocības

Mazāk koliku**

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*

Šī pudelīte ir izgatavota no poliētersulfona – nesatur BPA

Šī pudelīte ir izgatavota no poliētersulfona – nesatur BPA

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Klīniski pierādīts, ka ievērojami samazina niķošanos

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu veselības institūts Londonā 2008. gadā.)

  2. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.