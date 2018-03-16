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Izbeigta ražošana
Natural
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
4.9
no 5
55
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Naudotoja123
16/03/2018
Lietuva
Šis produktas yra nuostabus!!
Rekomenduoju!! Visiems tai yra tiesiog nuostabus dalykas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Superinis rinkinukas
Šis rinkinukas puikiai tinka net užimtoms maitinančioms mamytėms. Platus, minkštas ir lankstus krūties formos buteliukų čiulptukas suteikia puikią galimybę dėrinti maitinimą krutimi ir buteliuku, kai mamai reikia palikti mažylį namuose. Dėka į buteliukus įmontuoto dvigubo vožtuvo kūdikis neprisitraukia oro iš bueliuko, dėka ko, ženkliai sumažėja dėgliukų skaičius. Komplekte esantis čiulptukas beskonis ir bekvapis, kas mums buvo labai svarbu. O šepetėlis išvis atradimas! Dar niekada nebuvo taip lengva kruopščiai išvalyti buteliukus ir kitus indelius su sunkiai pasiekiamais krašteliais.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Zestaw dla noworodków
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD290/01 Zestaw dla noworodków