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Jaundzimušā sākuma komplekts
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
5.0
no 5
166
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Elimak28
13/06/2022
Lietuva
Puikus pasirinkimas
Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Agne1234
07/06/2022
Lietuva
Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga
Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga
Plusi
Kokybiška prekė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
BeautyQueenGr
08/12/2021
Lietuva
Rekomenduoju
Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.
Plusi
Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.