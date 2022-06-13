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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural jaundzimušā sākuma komplekts

SCD301/01

5
| (166) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar īpaši mīksto knupīti ļoti līdzinās krūtij. Platais krūts formas knupītis ar elastīgu spirāles dizainu un ērtajām ziedlapiņām veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • Jaundzimušā sākuma komplekts

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

166

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

13/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus pasirinkimas

Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

07/06/2022

Lietuva

Lietuva

Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga

Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga

Plusi

Kokybiška prekė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

08/12/2021

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju

Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.

Plusi

Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.