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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Izbeigta ražošana

Philips AventJaundzimušā sākuma komplekts

SCD371/00

5
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Parocīga Philips Avent kolekcija SCD371/00, kurā ietvertas 4 Classic+ barošanas pudelītes (2x125 ml un 2x260 ml), pudelīšu un knupīšu birste un caurspīdīgs māneklītis 0-6 mēnešu vecumam.
Skatīt visas priekšrocības

Viegla tīrīšana ideālai higiēnai

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • Classic+ (jaunums)

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Atšķirībā no citām pudelītēm, klīniski apstiprinātā pretkoliku sistēma tagad ir iebūvēta knupītī, ļaujot vieglāk salikt pudelīti. Mazuļa ēšanas laikā unikālais knupīša vārsts atveras, lai ļautu gaisam ieplūst pudelītē, nevis jūsu mazuļa vēderā.

Mazāk niķošanās, īpaši naktī

Mazāk niķošanās, īpaši naktī

Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.*

Mazulis kontrolē piena plūsmu, lai samazinātu atvemšanu, atraugas un gāzes

Mazulis kontrolē piena plūsmu, lai samazinātu atvemšanu, atraugas un gāzes

Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

14/12/2020

Polska

Polska

Idealna dla noworodków

Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena

Plusi

Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa

Mīnusi

Brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków

23/04/2016

Polska

Polska

Zestaw doskonały

Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Plusi

Dokonale provedene

Mīnusi

Zadne nejsou

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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Atrunas

  1. 2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veci mazuļi, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.