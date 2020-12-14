30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Classic+ (jaunums)
Atšķirībā no citām pudelītēm, klīniski apstiprinātā pretkoliku sistēma tagad ir iebūvēta knupītī, ļaujot vieglāk salikt pudelīti. Mazuļa ēšanas laikā unikālais knupīša vārsts atveras, lai ļautu gaisam ieplūst pudelītē, nevis jūsu mazuļa vēderā.
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.*
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Fresalinka
14/12/2020
Polska
Idealna dla noworodków
Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena
Plusi
Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków
rosemary
23/04/2016
Polska
Zestaw doskonały
Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Plusi
Dokonale provedene
Mīnusi
Zadne nejsou
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
2 nedēļas veciem mazuļiem, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kas baroti ar tradicionālo pudelīti. 2 nedēļas veci mazuļi, kas baroti ar Philips Avent pudelīti, niķojās mazāk nekā mazuļi, kas baroti ar tradicionālo pudelīti.