30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Minimāli traucējumi no citiem uzraudzības ierīcēm.
Iedegas, kad ir jāuzlādē vai jānomaina baterijas.
Nodrošina iespēju regulēt vecāku ierīces skaļumu, lai pielāgotu to jebkurai situācijai.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Analogová dětská chůvička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.