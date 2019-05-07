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Izbeigta ražošana

Philips AventAnalogā bērnu uzraudzības ierīce

SCD470/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Nodrošina drošu uztveri mājās un ārpus tām un līdz minimumam samazina traucējumus no citām ierīcēm.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Līdz pat 150 m darbības rādiuss

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Minimāli traucējumi no citām uzraudzības ierīcēm

Minimāli traucējumi no citiem uzraudzības ierīcēm.

Iedegas, kad ir jāuzlādē vai jānomaina baterijas

Iedegas, kad ir jāuzlādē vai jānomaina baterijas.

Vecāku ierīcei ir regulējams skaļums, kas piemērots jebkurai situācijai

Nodrošina iespēju regulēt vecāku ierīces skaļumu, lai pielāgotu to jebkurai situācijai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 