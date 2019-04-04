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Izbeigta ražošana

Philips Avent Audio MonitorsDECT mazuļa uzraudzības ierīce

SCD501/00

4.7
| (140) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
Mūsu jaunā DECT SCD501/00 mazuļa uzraudzības ierīce garantē pilnīgu drošību ar mazuļu uzraudzības ierīces pamatfunkcijām. Uzticama saikne ar mazuli, pateicoties kristāldzidrai skaņai un nomierinošai naktslampiņai jums un jūsu mazulim.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli

Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

  • 100% privāts savienojums

  • Naktslampiņa

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.

Energoefektīvs Smart ECO režīms

Energoefektīvs Smart ECO režīms

Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

140

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

04/04/2019

Polska

Polska

Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!

Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.

  2. Šai uzr. ierīcei nav uzlādes funkcijas.