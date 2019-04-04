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Naktslampiņa
DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.
Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.
Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).
4.7
no 5
140
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
JagodaPaula
04/04/2019
Polska
Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!
Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
BartoszBe
25/01/2019
Polska
Verificēts pircējs
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
TomaszKCE
25/01/2019
Polska
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.
Šai uzr. ierīcei nav uzlādes funkcijas.