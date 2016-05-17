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  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
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Izbeigta ražošana

Philips Avent Audio MonitorsDECT mazuļa uzraudzības ierīce

SCD505/00

4.4
| (28) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
Mūsu Avent DECT mazuļu uzraudzības ierīce sniedz jums miera sajūtu, ko rada mazuļa tuvums, pat ja neatrodaties vienā telpā. Uzticams savienojums ar kristāldzidru skaņu, nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas jums un jūsu mazulim.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pilnīgs sirdsmiers, kamēr mazulis guļ

Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

  • 100% privāts savienojums

  • Naktslampiņa un šūpuļdziesmas

  • Sarunas funkcija

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.

Enerģiju taupošs ECO režīms

Enerģiju taupošs ECO režīms

Ieslēdziet ECO režīmu, lai samazinātu pārraides jaudu bērnistabā. ECO režīmā ierīces izveido savienojumu tikai tad, kad mazulis izdod skaņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

28

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

1

17/05/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausias atstumas lyginant su konkurentais

Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

20/05/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacja! Mega czułość!

Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

27/11/2015

Polska

Polska

po prostu świetny

bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.