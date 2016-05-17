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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
100% privāts savienojums
Naktslampiņa un šūpuļdziesmas
Sarunas funkcija
DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.
Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.
Ieslēdziet ECO režīmu, lai samazinātu pārraides jaudu bērnistabā. ECO režīmā ierīces izveido savienojumu tikai tad, kad mazulis izdod skaņu.
4.4
no 5
28
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Bocius
17/05/2016
Lietuva
Geriausias atstumas lyginant su konkurentais
Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
kami880302
20/05/2016
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja! Mega czułość!
Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
ditmarrobert
27/11/2015
Polska
po prostu świetny
bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.