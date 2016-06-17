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  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

Izbeigta ražošana

Philips Avent Audio MonitorsDECT mazuļa uzraudzības ierīce

SCD580/00

4.9
| (40) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
Mūsu Philips Avent SCD580/00 mazuļa uzraudzības ierīce nodrošina pilnīgu komfortu un drošību jums un jūsu mazulim. Visuzticamākā saikne apvienojumā ar plašu iemidzināšanas funkciju klāstu. Jūsu mazulis iemīlēs naktslampiņas projektoru!
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pārliecība un labsajūta jums un jūsu mazulim

Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

  • 100% privāts savienojums

  • Zvaigžņota naktslampiņa-projektors

  • Sarunas funkcija un MP3 šūpuļdziesmas

  • Vibrācijas trauksme

Nomieriniet mazuli ar zvaigžņotu naktslampiņu-projektoru

Jūsu mazulis joprojām var būt nemierīgs, kad noliekat viņu gultiņā. Nomieriniet un iemidziniet mazuli ar zvaigžņotu naktslampiņu-projektoru, ko var aktivizēt no vecāku vai mazuļa ierīces. (Tālvadība nav pieejama ASV un Kanādā)

Naktslampiņa + MP3 Plug and Play

Nomieriniet mazuli ar paša izvēlētu dziesmu un siltu, nomierinošu naktslampiņas gaismas mirdzumu. Ar MP3 Plug and Play iespēju varat atskaņot paša izvēlētās dziesmas. Jūsu mūzika bērnistabā palīdz mazulim iemigt vienā mirklī. (Aktivizēšana ar tālvadību nav pieejama ASV un Kanādā)

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

40

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patogi

Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

18/12/2014

Polska

Polska

Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje

Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

12/12/2014

Polska

Polska

Tak, polecam ten produkt.

Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.