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Zvaigžņota naktslampiņa-projektors
Sarunas funkcija un MP3 šūpuļdziesmas
Vibrācijas trauksme
Jūsu mazulis joprojām var būt nemierīgs, kad noliekat viņu gultiņā. Nomieriniet un iemidziniet mazuli ar zvaigžņotu naktslampiņu-projektoru, ko var aktivizēt no vecāku vai mazuļa ierīces. (Tālvadība nav pieejama ASV un Kanādā)
Nomieriniet mazuli ar paša izvēlētu dziesmu un siltu, nomierinošu naktslampiņas gaismas mirdzumu. Ar MP3 Plug and Play iespēju varat atskaņot paša izvēlētās dziesmas. Jūsu mūzika bērnistabā palīdz mazulim iemigt vienā mirklī. (Aktivizēšana ar tālvadību nav pieejama ASV un Kanādā)
DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.
4.9
no 5
40
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Patogi
Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
kogi
18/12/2014
Polska
Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje
Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Aneczka33
12/12/2014
Polska
Tak, polecam ten produkt.
Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.