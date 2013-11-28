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  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā
  • Vienmēr mazuļa tuvumā

Izbeigta ražošana

Philips AventDigitālā video mazuļu uzraudzības ierīce

SCD600/00

4
| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Vienmēr mazuļa tuvumā
Redziet un dzirdiet mazuli, izmantojot modernākās mazuļa video uzraudzības tehnoloģijas
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Mazuļa uzraudzības ierīce ar kristāldzidru redzamību

Vienmēr mazuļa tuvumā

Automātiska kanālu izvēle privātam savienojumam

Automātiska kanālu izvēle privātam savienojumam

Uzturiet drošu un nomierinošu saikni ar savu mazuli ik mirkli ar vienkārši izmantojamo digitālo video tehnoloģiju.

Infrasarkanā nakts redzamība uzraudzībai diennakts garumā

Infrasarkanā nakts redzamība uzraudzībai diennakts garumā

Infrasarkanā nakts redzamība ļauj redzēt mazuli visu diennakti

Bezvadu un portatīva vecāku ierīce

Bezvadu un portatīva vecāku ierīce

Uzlādējama vecāku ierīce ļauj pārvietoties pa mājām, saglabājot saikni ar mazuli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

1

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 