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SCD603/00
2,4" krāsu ekrāns
Rezerves baterijas funkcija mazuļa ierīcē, lai nezaudētu savienojumu strāvas pārtraukuma gadījumā
3.6
no 5
7
Atsauksmes
duginell
14/01/2015
Eesti
super toode, kerge kasutada.
Ei kujutaks enam ettegi ilma selleta olemist. Väga suurepärane abivahend.
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paula91391
13/05/2015
Polska
POLECAM
W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.
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Patrycja85
13/05/2015
Polska
POLECAM
W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.