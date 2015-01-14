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  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
  • Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli

Izbeigta ražošana

Philips AventDigitālā video mazuļu uzraudzības ierīce

SCD603/00

3.6
| (7) Atsauksmes
Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli
SCD603 ļauj izveidot un uzturēt drošu saikni ar mazuli jebkurā laikā. Papildus ideālai skaņas kvalitātei tagad pieejama arī video novērošana visu diennakti. Ar 150 m darbības rādiusu šo uzraudzības ierīci ir iespējams ērti pārvietot un viegli izmantot.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Redziet un dzirdiet savu mazuli jebkurā vietā savās mājās

Vissvarīgākā saikne ar jūsu mazuli

  • 2,4" krāsu ekrāns

Rezerves baterijas funkcija strāvas pārtraukuma gadījumam

Rezerves baterijas funkcija mazuļa ierīcē, lai nezaudētu savienojumu strāvas pārtraukuma gadījumā

Izdzirdiet savu mazuli ar precīzu skanējumu

Augstas izšķirtspējas 2,4 collu krāsu ekrāns

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

7

Atsauksmes

4
2

14/01/2015

Eesti

Eesti

super toode, kerge kasutada.

Ei kujutaks enam ettegi ilma selleta olemist. Väga suurepärane abivahend.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Digitaalne videomonitor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Digitaalne videomonitor

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 