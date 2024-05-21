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1 pudelīte
4 unces
ultra air knupītis
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
4.9
no 5
105
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Plusi
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Plusi
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Plusi
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011