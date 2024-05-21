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4 pudelītes
ultra soft knupītis
Pudeļu tīrīšanas birstīte
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.9
no 5
105
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Plusi
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Plusi
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Plusi
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Birstītes krāsa var būt atšķirīga, attēls paredzēts tikai atsaucei