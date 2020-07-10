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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF030/17

4.9
| (251) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar īpaši mīksto knupīti ļoti līdzinās krūtij. Platais krūts formas knupītis ar elastīgu spirāles dizainu un ērtajām ziedlapiņām veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupis

  • 0 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Vienkārši nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti

Vienkārši nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti

Nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti, lai sāktu barošanu – piens nav jāpārlej. (Knupītis nav ietverts.)

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

251

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2

10/07/2020

Latvija

Latvija

Lieliska zīdaiņa pudelīte

Esmu jaunā māmiņa. Baroju savu bērniņu pati, bet, kad man jāatstāj bērniņš ar kādu no manas ģimenes, tad es pieniņu atslaucu un sagatavoju "Avent" pudelīti, lai atliktu tikai tās uzsildīšana. Bērns ļoti labi un pareizi satver knupīti. Mazulis neaizelšas un knupītis nesaplok. Esmu 100% apmierināta ar šīs pudelītes izvēli!

Plusi

Ērta pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

10/07/2020

Latvija

Latvija

Philips avent pudilite

Отличная бутылочка. Начали пользоваться в 20 дней для докармливания смесью. Ребенку очень нравится из неё кушать. Удобная в использовании  Напоминает сосок груди. Пользуемся месяц, от груди ребенок не отказывается, как были опасения, ест и из груди и из бутылочки. Рекомендую  

Plusi

Отличная бутылочка. Начали пользоваться в 20 дней для докармливания смесью. Ребенку очень нравится из неё кушать. Удобная в использовании  Напоминает сосок груди. Пользуемся месяц, от груди ребенок не отказывается, как были опасения, ест и из груди и из бутылочки. Рекомендую  

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

24/02/2020

Latvija

Latvija

Philips Avent Natural pudelite

Labdien! Bijām to laimīgo vidū, kam tika dota iespēja notestēt un izmēģināt Philips Avent Natural pudelīti. Izņemot no iepakojuma minēto pudelīti, pēc vizuālā tēla pudelīte ir tilpumā 125 ml, kas ir pietiekošs tilpums priekš jaundzimuša bērniņa. Pudelītei ir ērts dizains, pudelītes abās puses vidusdaļā ir iedobītes, tādēļ to viegli satvert rokās. Pudelītes knupīša gals ir no patīkama silikona, kas ir patiešām mīksts. Knupīša galam ir spirālveida dizains. Pēc lietošanas  to viegli izjaukt un salikt kopā. Meitiņai notestējot Philips Avent Natural pudelīti, patika, ka knupīša gals pietuvināts krūts formai, bērniņam viegli satverošs un mīksts, kas neprasa piepūli zīst no pudelītes. Patika, ka knupīša galā ir mazs caurumiņš, lai ēdot no pudelītes nebūtu liela piena plūsma un bērns neaizrītos. Kopumā varu ieteikt šo pudelīti, jo patiešām ērta, skaists dizains un mīksts knupīša uzgalis, ko bèrniņam viegli satvert.

Mīnusi

Viss patika

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.