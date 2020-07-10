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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
4 unces/125ml
Jaundzimušā knupis
0 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Nomainiet blīvējošo disku ar Avent knupīti, lai sāktu barošanu – piens nav jāpārlej. (Knupītis nav ietverts.)
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
4.9
no 5
251
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kristīne30
10/07/2020
Latvija
Lieliska zīdaiņa pudelīte
Esmu jaunā māmiņa. Baroju savu bērniņu pati, bet, kad man jāatstāj bērniņš ar kādu no manas ģimenes, tad es pieniņu atslaucu un sagatavoju "Avent" pudelīti, lai atliktu tikai tās uzsildīšana. Bērns ļoti labi un pareizi satver knupīti. Mazulis neaizelšas un knupītis nesaplok. Esmu 100% apmierināta ar šīs pudelītes izvēli!
Plusi
Ērta pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Cepuska
10/07/2020
Latvija
Philips avent pudilite
Отличная бутылочка. Начали пользоваться в 20 дней для докармливания смесью. Ребенку очень нравится из неё кушать. Удобная в использовании Напоминает сосок груди. Пользуемся месяц, от груди ребенок не отказывается, как были опасения, ест и из груди и из бутылочки. Рекомендую
Plusi
Отличная бутылочка. Начали пользоваться в 20 дней для докармливания смесью. Ребенку очень нравится из неё кушать. Удобная в использовании Напоминает сосок груди. Пользуемся месяц, от груди ребенок не отказывается, как были опасения, ест и из груди и из бутылочки. Рекомендую
Mīnusi
Нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Dace543
24/02/2020
Latvija
Philips Avent Natural pudelite
Labdien! Bijām to laimīgo vidū, kam tika dota iespēja notestēt un izmēģināt Philips Avent Natural pudelīti. Izņemot no iepakojuma minēto pudelīti, pēc vizuālā tēla pudelīte ir tilpumā 125 ml, kas ir pietiekošs tilpums priekš jaundzimuša bērniņa. Pudelītei ir ērts dizains, pudelītes abās puses vidusdaļā ir iedobītes, tādēļ to viegli satvert rokās. Pudelītes knupīša gals ir no patīkama silikona, kas ir patiešām mīksts. Knupīša galam ir spirālveida dizains. Pēc lietošanas to viegli izjaukt un salikt kopā. Meitiņai notestējot Philips Avent Natural pudelīti, patika, ka knupīša gals pietuvināts krūts formai, bērniņam viegli satverošs un mīksts, kas neprasa piepūli zīst no pudelītes. Patika, ka knupīša galā ir mazs caurumiņš, lai ēdot no pudelītes nebūtu liela piena plūsma un bērns neaizrītos. Kopumā varu ieteikt šo pudelīti, jo patiešām ērta, skaists dizains un mīksts knupīša uzgalis, ko bèrniņam viegli satvert.
Mīnusi
Viss patika
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF030/17 Natural zīdaiņu pudelīte
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.