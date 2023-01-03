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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF033/17

4.8
| (370) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar īpaši mīksto knupīti ļoti līdzinās krūtij. Platais krūts formas knupītis ar elastīgu spirāles dizainu un ērtajām ziedlapiņām veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupis

  • 1 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

370

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

03/01/2023

Latvija

Latvija

Pudelīte

Vienīgā pudelīte, kas mums bija un vēl joprojām izmantojam ūdens dzeršanai. Ļoti kvalitatīva, viegla un bērnam ir ērti no tās dzertt

Plusi

Viegli kopjama un ļoti kvalitatīva

Mīnusi

Īsti nav

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte

01/12/2022

Latvija

Latvija

lieliski

Lieliska pudelīte! Noteikti iesaku, jo gan varēja just kvalitāti, gan to, ka pudelītes gals bija īpaši piemērots mazulim. Pudelīti bija viegli arī izmazgāt, kas ir pluss! :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF070/23 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF070/23 Natural zīdaiņu pudelīte

29/07/2022

Latvija

Latvija

Vienīgā pudelīte, kuru atzina mūsu mazulis

Vienīgā pudelīte, kuru mūsu mazulis atzina par labu. Viegli tīrāma, kvalitatīva.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.